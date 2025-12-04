Festival Télérama (Le Rex) Brive-la-Gaillarde

Festival Télérama (Le Rex)

Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (Afcae) organisent, du 21 au 27 janvier 2026, la 28ᵉ édition du Festival cinéma Télérama.

Durant une semaine sont projetés 7 films favoris de 2025 de la rédaction du magazine Télérama et une avant-première choisie en concertation avec l’AFCAE, au tarif de 4 euros la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 15 et 22 janvier ainsi que sur Télérama.fr et l’application Télérama. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Festival Télérama (Le Rex)

