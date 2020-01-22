Festival Télérama Les meilleurs films de 2025 Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Festival Télérama Les meilleurs films de 2025

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-21

Rendez-vous incontournable du mois de janvier, le Festival Télérama vous permet de revoir les 15 meilleurs films de l'année au cinéma Les Cinéastes. Profitez du tarif à 4€, valable pour deux personnes, sur présentation du pass Télérama, à retrouver dans le magazine de la semaine précédente.

Rendez-vous incontournable du mois de janvier, le Festival Télérama organisé par l’AFCAE et Télérama vous permet de revoir les 15 meilleurs films de l’année au cinéma Les Cinéastes. Dans la sélection choisie par la rédaction de Télérama, il y a notamment La petite dernière, merveilleux film d’Hafsia Herzi, un rayon de soleil qui fait du bien porté par la révélation Nadia Melliti (prix d’interprétation féminine à Cannes). Sirat, le road-trip dans le désert marocain qui secoue le public par son expérience sensorielle singulière. Un simple accident, l’œuvre frontale très puissante de Jafar Panahi qui a obtenu la Palme d’Or à Cannes. Nino, le premier long-métrage de Pauline Loquès, dans lequel elle saisit l’errance d’un jeune homme face à la maladie, joué par Théodore Pellerin primé pour son interprétation à la Semaine de la Critique.

Black dog, de Guan Hu une satire politique dans une ville fantôme, le film est magnétique, d’une grande beauté.

Le Festival Télérama c’est aussi l’occasion de rattraper des films que vous avez manquer, pour finaliser votre TOP 10 films de l’année 2025.

La sélection des films

Le film coup de cœur AFCAE des de 26 ans est Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson.

La Petite Dernière de Hafsia Herzi

Valeur Sentimentale de Joachim Trier

Sirat de Oliver Laxe

The Brutalist de Brady Corbet

L’inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier

La Trilogie d’Oslo Amour de Dag Johan Haugerud

Un Simple Accident de Jafar Panahi

Miroirs No.3 de Christian Petzold

Black Dog de Guan Hu

Nino de Pauline Loquès

Mémoires d’un escargot de Adam Elliot

L’Agent Secret de Kleber Mendonça Filo

Nouvelle Vague de Richard Linklater

Je suis toujours là de Walter Salles

Partir un jour de Amélie Bonnin

Avant-première The Mastermind

Jeudi 22 janvier à 20h

A la suite de la projection, retrouvez une retransmission de la rencontre avec la réalisatrice, filmée à Paris et diffusée en direct.

Profitez du tarif à 4€, valable pour deux personnes, sur présentation du pass Télérama, à retrouver dans le magazine de la semaine précédente.

English :

A not-to-be-missed event in January, the Télérama Festival lets you see the 15 best films of the year again at Les Cinéastes. Take advantage of the 4? rate, valid for two people, on presentation of the Télérama pass, to be found in the previous week?s magazine.

