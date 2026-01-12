Festival Télérama Monsempron-Libos
Festival Télérama Monsempron-Libos mercredi 21 janvier 2026.
Festival Télérama
Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-21
Télérama festival du cinéma avec la projection des films.
– Partir un jour
– Sirat
– L’agent secret
– Black dog
– Une bataille après l’autre
– Nino
– Mémoires d’un escargot
– L’inconnu de la grande arche
– Miroirs n°3
– La vie après Siham
– Baise en ville .
Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
Télérama film festival with film screenings.
