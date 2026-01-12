Festival Télérama Monsempron-Libos

Festival Télérama

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21

Télérama festival du cinéma avec la projection des films.

Télérama festival du cinéma avec la projection des films

– Partir un jour

– Sirat

– L’agent secret

– Black dog

– Une bataille après l’autre

– Nino

– Mémoires d’un escargot

– L’inconnu de la grande arche

– Miroirs n°3

– La vie après Siham

– Baise en ville .

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Festival Télérama

