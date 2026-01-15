Festival Télérama Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Festival Télérama Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 21 janvier 2026.
Festival Télérama
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-21
Tous les ans, le Festival Cinéma Télérama met en avant les films sélectionnés par la rédaction de Télérama, films qui ont marqué l’année 2025 et une avant première !
Durant plusieurs jours, venez découvrir ou redécouvrir des films qui ont marqué l’année passée Sirât, Nouvelle Vague, Je suis toujours là, Miroirs n°3, Mémoires d’un escargot, L’agent secret.
Ainsi qu’une avant première Baise-En-Ville .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Télérama
Every year, the Festival Cinéma Télérama showcases the films selected by Télérama?s editorial team, films that have marked the year 2025 and a sneak preview!
L’événement Festival Télérama Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS