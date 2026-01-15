Festival Télérama Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Festival Télérama

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21

Tous les ans, le Festival Cinéma Télérama met en avant les films sélectionnés par la rédaction de Télérama, films qui ont marqué l’année 2025 et une avant première !

Durant plusieurs jours, venez découvrir ou redécouvrir des films qui ont marqué l’année passée Sirât, Nouvelle Vague, Je suis toujours là, Miroirs n°3, Mémoires d’un escargot, L’agent secret.

Ainsi qu’une avant première Baise-En-Ville .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Festival Télérama

Every year, the Festival Cinéma Télérama showcases the films selected by Télérama?s editorial team, films that have marked the year 2025 and a sneak preview!

