FESTIVAL TEMPS DE CIRQUE Montpellier

FESTIVAL TEMPS DE CIRQUE

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27

Le festival Temps de Cirques revient du 6 novembre au 10 décembre!

Temps de cirques 2025, c’est plus d’1 mois de spectacles de cirque contemporain à travers 4 département de l’Occitanie!

Le festival Temps de Cirques revient du 6 novembre au 10 décembre!

Temps de cirques 2025, c’est plus d’1 mois de spectacles de cirque contemporain à travers 4 département de l’Occitanie!

Autour de Montpellier

►Yongoyéli 25, 26 novembre à 20h Domaine d’O

Après le spectacle Yé ! invité à Temps de Cirques en 2022, le Circus Baobab revient avec une création tout aussi engagée qui nous plonge dans les rues animées de Conakry. Six femmes et trois hommes, tous guinéens, rendent hommage aux femmes africaines, à leur indépendance et à leur résilience.

Fondé en 1998, ce collectif itinérant d’artistes guinéens rencontre à nouveau le cirque radical de Yann Ecauvre. Une performance inouïe !

Tout public dès 8 ans

1h

►Attention à la tête 27 novembre à 19h salle de la Gerbe à Grabels

Attention à ta tête est un projet composé de trois jongleuses, 1 baignoire, 100 balles, 11 massues, 12 mains qui donnent vie à un univers sensible et intimiste dédié à la persévérance. Avec cette création, Cécilia, Francesca et Gioia célèbrent la beauté de l’imperfection et la puissance d’avancer ensemble.

Tout public 45 min

Dès 6 ans

► Nous on n’a rien vu venir…27 novembre à 20h MPT Frédéric Chopin, 28 novembre à 19h MPT Georges Brassens, 29 novembre à 19h MPT Frida Kahlo, 30 novembre à 14h MPT Mélina Mercouri

Nous, on n’a rien vu venir est une performance spectacle participative un brin folichonne voir même complètement déjantée par moment, où deux interprètes circassiens se livrent à un match grotesque et doux autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un un téléviseur. .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

The Temps de Cirques festival returns from November 6 to December 10!

Temps de cirques 2025, more than 1 month of contemporary circus shows across 4 departments of Occitanie!

German :

Das Festival Temps de Cirques findet vom 6. November bis zum 10. Dezember statt!

Temps de Cirques 2025, das ist mehr als ein Monat zeitgenössischer Zirkusvorstellungen in vier Departements der Region Okzitanien!

Italiano :

Il festival Temps de Cirques torna dal 6 novembre al 10 dicembre!

Temps de cirques 2025 è più di un mese di spettacoli di circo contemporaneo in 4 dipartimenti dell’Occitania!

Espanol :

El festival Temps de Cirques regresa del 6 de noviembre al 10 de diciembre

Temps de cirques 2025 es más de un mes de espectáculos de circo contemporáneo en 4 departamentos de Occitanie

L’événement FESTIVAL TEMPS DE CIRQUE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-07 par 34 OT MONTPELLIER