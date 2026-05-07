Buhl

Festival Tentinabul’ Mama Miti

3 rue du Rimlishof Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Contes du monde et balade aux tambours un voyage musical et sensoriel au cœur de la nature !

Venez découvrir l’immensité des forêts de bouleaux en Russie, l’eau qui guérit les maladies en Roumanie, le mystère du bananier au Cameroun, l’oiseau libre de Lorraine… Avec Issam, Yuko, Raji, Alain, Nicoleta, voyageons grâce au chant, pour goûter et sentir la beauté de leur terre natale… Vous êtes prêts ? Un spectacle où les chants et les ambiances musicales, selon les pays et les langues, racontent une facette différente de la nature.

Et après le spectacle, promenade aux sons des tambours, aux sons des pas dans l’herbe, promenade à la découverte des sons de la nature.

Compagnie Zakoté

Julie FANDI & Marie CHAUVIERE

Genre Conte musique

Durée 1h30 Spectacle et promenade au son des tambours

3 11 ans .

3 rue du Rimlishof Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 57 90 77 info@tentinabul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tales from around the world and a drumming tour: a musical and sensory journey to the heart of nature!

L’événement Festival Tentinabul’ Mama Miti Buhl a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller