Festival Terrain d’Entente Jardin de la mairie, Sourdun Sourdun

Festival Terrain d’Entente 30 et 31 mai 2026 Jardin de la mairie, Sourdun Seine-et-Marne

Tarifs en fonction des ressources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:30:00 – 2026-05-30T23:30:00

Fin : 2026-05-31T15:30:00 – 2026-05-31T23:30:00

. Terrain d’Entente c’est quoi ?

À l’initiative du collectif OSPAS, implanté depuis plus de six ans dans la commune de Sourdun, en Seine-et-Marne, Terrain d’Entente est une rencontre festive autour du théâtre, de la musique et de la ruralité.

Un festival qui se déroule le temps d’un week-end : deux jours, deux spectacles, un concert. Pour les petits et les grands de 6 à 96 ans.

Nous pensons ce moment comme une fête, pour faire résonner nos convictions et nos rêves. Un lieu de rencontre intergénérationnel, où le spectacle vivant est au service du vivre ensemble.

Exigeant pour tous.tes, passionné pour tous.tes, et engagé pour tous.tes.

. Une création in situ

Terrain d’Entente a la spécificité de programmer un spectacle créé spécialement pour le festival. Grâce au partenariat avec la commune de Sourdun, le collectif OSPAS propose à un.e artiste invité.e et une troupe d’acteur.ices professionnel.les d’investir le terrain de la Mairie et d’y créer une forme in-situ pendant les quinze jours qui précèdent l’ouverture. C’est donc une forme unique que les spectateur.trices pourront découvrir !

Cette démarche s’inscrit dans un désir d’extraire le théâtre de ses murs, de favoriser les rencontres entre artistes et habitant.e.s et ainsi de créer un évènement de proximité dans un contexte convivial et familial. L’aventure singulière proposée aux spectateur.ices est aussi une opportunité pour les artistes de créer autrement, de réinventer une façon de faire.

Dans cette logique de décloisonnement, des répétitions ouvertes à tous.tes auront lieu en amont du festival.

Proposer une forme in situ c’est également mettre à l’honneur un territoire et ses habitants. S’inspirer de la géographie du lieu, de son architecture, mais aussi de l’histoire de celles et ceux qui l’habitent. Proposer un festival par et pour les habitant.es.

. Un festival de proximité, exigeant et accessible à tous.tes

Outre la création in situ, Terrain d’Entente programme un spectacle jeune public et un groupe de musique. Le choix des artistes et des créations sont à l’image du festival : populaire et rassembleur.

Nous voulons que le spectacle jeune public parle également aux plus âgés et que le concert fasse danser toutes les générations. Les ateliers organisés seront gratuits et toucheront à plusieurs disciplines. Ils auront pour but de créer du lien intergénérationnel.

Dans un désir de démocratisation culturelle, nous souhaitons appliquer une tarification responsable où chacun.e pourra choisir le prix de sa place sans besoin de justifier de sa situation (cf grille tarifaire de la billetterie).

Ce lien spécifique avec le public passe donc par différents volets :

les actions de transmission réalisées pendant le festival

et à l’année par le Collectif OSPAS sur le territoire Seine-et-Marnais, une politique tarifaire accessible, un cadre convivial en plein air pour mieux découvrir le théâtre et une organisation co-construite avec les différents partenaires institutionnels et culturels rencontrés par le Collectif en Seine-et-Marne.

Collectif OSPAS / Co-direction Clément Bertonneau & Martin Nikonoff Festival théâtre

Martin Nikonoff