Festival Terre d’Accord spectacle pour enfants intéractif La Chapelle-sur-Dun

La Chapelle-sur-Dun

Festival Terre d’Accord spectacle pour enfants intéractif

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un festival immersif en mouvement, par la Compagnie In Fine.

Rencontres croisées des arts et des disciplines (musique, danse, théâtre, arts de la rue), le Festival Terre d’accord(s) permet de partager l’intimité et la particularité saisissante du Jardin d’art par d’autres voies, celles du spectacle vivant.

Invités à s’immerger dans le jardin, les artistes, dont certains viennent en résidence, s’expriment à la manière d’une carte blanche en composant avec les installations paysagères, portés par un élan de liberté.

Comme une grande respiration au coeur du végétal, les temps du festival offrent au public une autre façon d’être en contact avec l’art, et aux artistes une autre façon de partager leur talent et leur univers, le jardin venant les cueillir en profondeur. Chaque temps de partage est unique, à ce qui se joue dans le paysage, et avec un public amené à déambuler dans les différentes scènes du jardin. Depuis deux éditions, le lieu est partenaire de manifestations de proximité et ancrées du territoire, Les Musicales de Normandie et Le festival du lin et de la fibre artistique, tissant des liens durables entre acteurs culturels.

Création très jeune public mariant peinture et musique par la Compagnie In Fine avec Marie Mellier, plasticienne, et Sylvain Dubos, directeur artistique et musicien, une jolie occasion au jardin pour les enfants et pour celles et ceux qui les accompagnent, de vivre un moment de création en direct.

Spectacle pour enfants, séances de 45 minutes à 11h, 15h30 et 17h30.

Au jardin Terre d’Accord.

Les billets pour le concert organisé en partenariat avec Les Musicales se prennent sur la billeterie des Musicales https://musicales-normandie.com/ .

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

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English : Festival Terre d’Accord spectacle pour enfants intéractif

L’événement Festival Terre d’Accord spectacle pour enfants intéractif La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre