Saint-Maurice-sur-Aveyron

Festival Terre d’Eveil

930 impasse des Yvonnets Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Festival Terre d’Eveil

Festival Terres d’éveil . 10h à 20h . Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. Concerts musique du monde et talents locaux. Marché artisanal artisans et producteurs locaux. Ateliers pour petits et grands créatifs, bien-être, découverte. Bar à jus et restauration artisanale et locale. .

930 impasse des Yvonnets Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 82 97 95

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English :

Festival Terre d’Eveil

The second edition of our Terre d’Eveil Festival is fast approaching: see you on June 7 and 8, 2025 for an explosion of color and good cheer!

L’événement Festival Terre d’Eveil Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GATINAIS SUD