FESTIVAL TERRES D’AILLEURS EXPOSITION

2, rue député Lucien Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-18

Du 14 au 24 avril 2026, le Festival Terres d’Ailleurs,vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.Du 13 au 22 avril, Exposition L’exploration au coeur de la recherche à la salle Jean-Claude Izzo

Du 14 au 24 avril 2026, le Festival Terres d’Ailleurs, est organisé par l’association Kimiyo, avec la ville de Frontignan la Peyrade et la médiathèque Montaigne du réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.Pour cette édition 2026, Terres d’Ailleurs vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.Du 13 au 22 avril, Exposition L’exploration au coeur de la recherche à la salle Jean-Claude IzzoUne exposition immersive à la rencontre du peuple Arhuacos, entre savoirs ancestraux, protection de la nature et réflexion sur notre lien au vivant.Du lundi au vendredi de 13h à 17h et ouverture samedi 18 avril de 10h à 12hEntrée libre .

2, rue député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 82 91 12 49

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English : FESTIVAL TERRES D’AILLEURS EXPOSITION

From April 14 to 24, 2026, the Terres d?Ailleurs Festival invites you to explore the plant world and the many ways of greening our planet. From April 13 to 22, Exhibition: Exploration at the heart of research at the Jean-Claude Izzo Hall

L’événement FESTIVAL TERRES D’AILLEURS EXPOSITION Frontignan a été mis à jour le 2026-03-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE