FESTIVAL TERRES D’AILLEURS JOURNÉE PORTE OUVERTES AUX JARDINS DE CARAMUS

quai du Caramus Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Festival Terres d’Ailleurs2026 vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.Dès 10h, découverte des jardins partagés à travers visites, ateliers et échanges autour des graines, de la biodiversité, des sols, de l’eau et de l’adaptation des plantes au climat.

Du 14 au 24 avril 2026, le Festival Terres d’Ailleurs, est organisé par l’association Kimiyo, avec la ville de Frontignan la Peyrade et la médiathèque Montaigne du réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.Pour cette édition 2026, Terres d’Ailleurs vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.➡️ Samedi 18 avril, journée porte ouvertes aux jardins de Caramus.Dès 10h, découverte des jardins partagés de Caramus à travers visites, ateliers et échanges autour des graines, de la biodiversité, des sols, de l’eau et del’adaptation des plantes auclimat.Déjeuner partagé apportez votre spécialité !Gratuit, accès libre .

quai du Caramus Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 82 91 12 49

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English :

The Terres d?Ailleurs2026 Festival invites you to explore the world of plants and the many ways in which we can green our planet. From 10am, discover our shared gardens through visits, workshops and discussions on seeds, biodiversity, soil, water and plant adaptation to the climate.

L’événement FESTIVAL TERRES D’AILLEURS JOURNÉE PORTE OUVERTES AUX JARDINS DE CARAMUS Frontignan a été mis à jour le 2026-03-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE