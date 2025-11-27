FESTIVAL TERRES D’AILLEURS RENCONTRE AVEC MORGAN SEGUI Rue des écoles Chanac

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS RENCONTRE AVEC MORGAN SEGUI

Rue des écoles Bibliothèque de Chanac Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Rendez-vous à la bibliothèque municipale de Chanac à 18h et venez rencontrer Morgan Segui auteur du roman Cinq jours au Timor.

Le récit d’aventure ? Exaltant ! Vivant ! Plein d’actions, de suspense avec un décor souvent inconnu de notre quotidien ! Quoi de mieux pour s’évader, découvrir le monde ?

Rencontre dans le cadre du Festival Terres d’Ailleurs.

En partenariat avec la Médiathèque d’Ispagnac.

Rue des écoles Bibliothèque de Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 44 25 11 bibliotheque@chanac.fr

English :

Meet Morgan Segui, author of the novel Cinq jours au Timor, at the Chanac public library at 6pm.

An adventure story? Exhilarating! Lively! Action-packed and suspenseful, with a setting often unfamiliar to our everyday lives! What better way to escape and discover the world?

Meeting as part of the Terres d’Ailleurs Festival.

In partnership with the Médiathèque d’Ispagnac.

German :

Treffen Sie sich um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek von Chanac und lernen Sie Morgan Segui kennen, den Autor des Romans Fünf Tage in Timor.

Die abenteuerliche Erzählung? Erhebend! Lebendig ! Voller Action, Spannung mit einer Kulisse, die unserem Alltag oft unbekannt ist! Gibt es etwas Besseres, um dem Alltag zu entfliehen und die Welt zu entdecken?

Begegnung im Rahmen des Festivals Terres d’Ailleurs.

In Partnerschaft mit der Mediathek von Ispagnac.

Italiano :

Incontro con Morgan Segui, autore del romanzo Cinq jours au Timor, presso la biblioteca di Chanac alle 18.00.

Una storia d’avventura? Esilarante! Vivace! Piena di azione e di suspense in un ambiente spesso estraneo alla nostra vita quotidiana! Quale modo migliore per staccare la spina e scoprire il mondo?

Nell’ambito del Festival Terres d’Ailleurs.

In collaborazione con la Médiathèque d’Ispagnac.

Espanol :

Venga a conocer a Morgan Segui, autor de la novela Cinq jours au Timor, en la biblioteca pública de Chanac a las 18h.

¿Una historia de aventuras? ¡Emocionante! ¡Animada! Llena de acción y suspense en un escenario a menudo ajeno a nuestra vida cotidiana ¿Qué mejor manera de evadirse y descubrir el mundo?

En el marco del Festival Terres d’Ailleurs.

En colaboración con la Mediateca de Ispagnac.

