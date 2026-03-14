FESTIVAL TERRES D’AILLEURS SOIRÉE HOMMAGE FRANCIS HALLÉ

Frontignan Hérault

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Du 14 au 24 avril 2026, le Festival Terres d’Ailleurs,vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.Mardi 12 avril, soirée hommage à Francis Hallé au cinéma Quai des Lumières

Du 14 au 24 avril 2026, le Festival Terres d’Ailleurs, est organisé par l’association Kimiyo, avec la ville de Frontignan la Peyrade et la médiathèque Montaigne du réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.Pour cette édition 2026, Terres d’Ailleurs vous invite à explorer le monde végétal et les multiples façons de reverdir notre planète.Mardi 12 avril, soirée hommage à Francis Hallé au cinéma Quai des Lumières 19h30 Stand de l’association Francis Hallé pour la forêt primaireAccès libre20h30 Projection du documentaire de Luc Jacquet et Francis Hallé Il était une forêt (2012, 78 min)Découvrez la naissance d’une forêt tropicale sous vos yeux et plongez dans la biodiversité intacte et fascinante des dernières grandes forêts primaires. Discussion avec Rozenn Torquebiau, de l’association Francis Hallé et Emmanuel Torquebiau, chercheur émérite au CIRAD.A partir de 8 ansEntrée sur les tarifs habituels du cinéma .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 82 91 12 49

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English :

From April 14 to 24, 2026, the Terres d?Ailleurs Festival invites you to explore the plant world and the many ways to green our planet.Tuesday, April 12, a tribute to Francis Hallé at the Quai des Lumières cinema:

L’événement FESTIVAL TERRES D’AILLEURS SOIRÉE HOMMAGE FRANCIS HALLÉ Frontignan a été mis à jour le 2026-03-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE