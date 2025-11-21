FESTIVAL TERRES D’AILLEURS MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-21

Un festival sous le signe du voyage et de la découverte !

Entre sciences, exploration, art et littérature, le festival Terres d’ailleurs, organisé par le Muséum de Toulouse et l’association Délires d’encre, est une invitation à la découverte pour les amoureux de la nature, les passionnés de sciences, ou simplement pour ceux en quête d’inspiration, prêts à explorer, apprendre et s’engager pour un avenir plus durable.

Thème 2025 Odyssée au cœur des océans cette année, le festival met à l’honneur les explorations maritimes, en explorant la surface des océans, les profondeurs abyssales, le littoral et les cieux peuplés d’oiseaux marins. À travers des projections, rencontres, expositions et ateliers, vous êtes invité à découvrir la diversité des mondes marins, encore largement méconnus, et à réfléchir aux enjeux écologiques qui les concernent.

Le festival propose une programmation diversifiée comprenant Projections de films documentaires, rencontres avec des explorateurs, chercheurs, écrivains et artistes, ateliers pratiques, expositions thématiques, conférences et tables rondes. Une occasion unique de rencontrer des voyageurs d’exception et de s’engager dans des discussions sur des sujets de société actuels.

Pour cette nouvelle édition, le festival devient itinérant et se dérouler dans plusieurs villes de la région Occitanie, dont Toulouse .

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 00 59 97 tda@deliresdencre.org

L’événement FESTIVAL TERRES D’AILLEURS Toulouse a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE