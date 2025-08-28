Festival Terres de Résistance Jardin du Prieuré Martigues

Tarif : – –

jour – année – mois – jour et horaire :

Le Festival Terres de Résistance, festival des luttes, propose une programmation festive avec concerts, guinguette, débats et vide grenier. Par l’association des Amis de la Fête. Au Jardin du Prieuré, quartier de Ferrières. En accès libre.

Programmation 2025.



Jeudi 28 août vers 21h (tombée de la nuit), sur le Cours du 4 septembre à Jonquières ciné plein air, projection de « Bob Marley one love ». De Reinaldo Marcus Green 2024 / 1h47. Dans le cadre de « Un été au ciné ».



Vendredi 29 août

– 18h30 Apéro mix / ouverture de la buvette.

– 20h concert de Rouge Canal. Rap, rock engagé.

– 21h30 concert de Goulamas’k. Ska punk trad.



Samedi 30 août.

– 16h à 18h30 village des asso. Rencontres, débats et jeux pour enfants.

Des associations engagées et motivées parleront des luttes, de leurs actions et des causes qu’elles défendent, qu’elles soient internationales, locales ou culturelles.

– 18h30 Apéro ambiancé avec Manasound.

– 20h minuit concerts avec Chu Chi Cha (cumbia electro) et Las divas del perreo (Dj set, latino, reggaeton, tropical).



Dimanche 31 août

– 8h grande vide grenier familial.

– 9h marché paysan.

– 10h30 à 12h débat, grand meeting de rentrée suivi d’un apéritif républicain (offert).

– 12h30 repas et après-midi en musique avec le duo acoustique K-lamité. .

Jardin du Prieuré Avenue Flemming Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 42 36 80 terresderesistance@gmail.com

English :

The Terres de Résistance festival, a festival of struggles, offers a festive programme of concerts, a ‘guinguette’, debates and a garage sale. Organised by the Amis de la Fête association. Jardin du Prieuré, Ferrières district. Free admission.

German :

Das Festival Terres de Résistance, ein Festival der Kämpfe, bietet ein festliches Programm mit Konzerten, Guinguette, Debatten und einem Flohmarkt. Von der Vereinigung der Freunde des Festes. Im Jardin du Prieuré, im Stadtteil Ferrières. Freier Zugang.

Italiano :

Il festival Terres de Résistance, festa delle lotte, propone un programma festivo con concerti, una « guinguette », dibattiti e un mercatino dell’usato. Organizzata dall’associazione Amis de la Fête. Jardin du Prieuré, quartiere di Ferrières. Ingresso libero.

Espanol :

El festival Terres de Résistance, fiesta de las luchas, ofrece un programa festivo de conciertos, una guinguette , debates y una venta de garaje. Organizado por la asociación Amis de la Fête. Jardín del Prieuré, barrio de Ferrières. Entrada gratuita.

