Festival Terri’Thouars Blues

Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

Cette vingt-troisième édition s’annonce d’ores et déjà comme un excellent cru, et nous permettra, comme toujours, de faire découvrir des jeunes talents du blues auprès de notre public. Une fois de plus le blues proposé sera varié et riche en émotions lors du Terri’Thouars Blues

Cette vingt-troisième édition s’annonce d’ores et déjà comme un excellent cru, et nous permettra, comme toujours, de faire découvrir des jeunes talents du blues auprès de notre public. Cette année encore nous ouvrons notre scène à 2 exclusivités Bluex@Co ; Mike Keller et Jackson Allen. Une fois de plus le blues proposé sera varié et riche en émotions et devrait comme de coutume ravir tous les aficionados du blues et du Terri’Thouars Blues. .

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 35 19 redac@blues-n-co.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Terri’Thouars Blues

For 2025, the Terri’Thouars Blues festival offers 4 days during which the Blues, the real Blues, will resonate in the streets of Thouars and the surrounding area. Come and discover the young Skyler Saufley, and of course the others!

L’événement Festival Terri’Thouars Blues Thouars a été mis à jour le 2026-01-30 par Maison du Thouarsais