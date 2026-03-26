Festival Tête en l’R à Aiffres Aiffres
Festival Tête en l’R à Aiffres Aiffres lundi 18 mai 2026.
Festival Tête en l’R à Aiffres
435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-18
Nouvelle édition du Festival Tête en l’R du 18 au 23 mai 2026 à Aiffres.
Spectacles et animations pour les familles et les enfants dès 6 mois et jusqu’à 11 ans ! .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 51 07
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English : Festival Tête en l’R à Aiffres
L’événement Festival Tête en l’R à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Niort Marais Poitevin