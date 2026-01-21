Festival the winter project Salle Jeanne d’Arc Verdun

Festival the winter project

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème Division Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-27

Le festival qui a inventé les soirées rock, bière, et raclette reviens pour une 4e édition avec une belle programmation.

Un vendredi métal et un samedi rock pour réchauffer les corps, les esprits et les estomacs.

Informations pratiques

– Buvette et restauration

– Paiement CB et espèces.

– Ouverture des portes 19h30 le vendredi et 18h30 le samedi.

Tarifs prévente

– Pass vendredi ou samedi 9 € 6 € *

– Pass 2 jours 16 € 11 € *

* prix réduits étudiants, personnes en situations de handicap, chômeur, enfant 18 ans.Tout public

.

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème Division Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 86 31 60 80 contact@lafabrikartistque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival that invented rock, beer and raclette is back for a 4th edition with a great line-up.

A metal Friday and a rock Saturday to warm bodies, minds and stomachs.

Practical info:

– Refreshment bar and catering

– Payment by credit card or cash.

– Doors open at 7.30pm on Friday and 6.30pm on Saturday.

Presale prices

– Friday or Saturday pass: 9 ? 6 ? *

– 2-day pass: 16 ? 11 ? *

* reduced prices: students, disabled, unemployed, children under 18.

L’événement Festival the winter project Verdun a été mis à jour le 2026-01-21 par OT GRAND VERDUN