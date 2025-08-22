Festival The World Today Saint-Martin

Festival The World Today Saint-Martin vendredi 22 août 2025.

Bas-Rhin

Festival The World Today Chemin du Honcourt Saint-Martin Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-22

2025-08-23

Elsass Vibes est une association à but non lucratif qui organise le festival The World Today à Saint-Martin, en Alsace. Composée de jeunes motivés, l’association a pour objectif de regrouper différents DJs pour proposer le weekend de fin d’été !

Préparez-vous à vivre des performances incroyables, des beats qui vont vous retourner et une ambiance de dingue. La programme de cette année Petit Biscuit, Fakear, Fredz, Sound of Legend, Vernex, Akalex, Elliot Ray, Ducktempo, Ewan23 et bien d’autres …

Le festival a lieu en extérieur sur le pré de Honcourt à Saint-Martin dans la Vallée de Villé, sous le regard étoilé du château. Un camping et un parking sont mis à disposition gratuitement pour toute personne possédant un billet. Dans l’enceinte du site, il est possible de boire et de se restaurer. .

Chemin du Honcourt

Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@theworldtoday.fr

