Festival The World Today

Chemin du Honcourt Saint-Martin Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Elsass Vibes est une association à but non lucratif qui organise le festival The World Today à Saint-Martin, en Alsace. Composée de jeunes motivés, l’association a pour objectif de regrouper différents DJs pour proposer le weekend de fin d’été !

Préparez-vous à vivre des performances incroyables, des beats qui vont vous retourner et une ambiance de dingue. La programme de cette année Petit Biscuit, Fakear, Fredz, Sound of Legend, Vernex, Akalex, Elliot Ray, Ducktempo, Ewan23 et bien d’autres …

Le festival a lieu en extérieur sur le pré de Honcourt à Saint-Martin dans la Vallée de Villé, sous le regard étoilé du château. Un camping et un parking sont mis à disposition gratuitement pour toute personne possédant un billet. Dans l’enceinte du site, il est possible de boire et de se restaurer. .

Chemin du Honcourt Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@theworldtoday.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival The World Today Saint-Martin a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé