Festival ThéâtraVallon

Marcillac-Vallon Aveyron

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Le festival aura lieu le 2ème week-end du mois de mars ( du 6 au 8), à la salle des fêtes de Marcillac-Vallon.

“ L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à assembler et unir. ” JEAN VILAR

C’est la devise du festival ThéâtraVallon qui accueille chaque année des compagnies de la scène amateure, venues de tout l’Hexagone, et sélectionnées pour la qualité de leur travail.

Moment de créativité, d’éclectisme et de partage, attendu par un public toujours plus nombreux, le festival est un événement dont la notoriété dépasse le territoire.

La programmation est accompagnée par des stages de pratique artistique et des échanges thématiques animés par des professionnels.

Programme à venir.

Infos sur vallon-de-cultures.com

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35

The festival will take place on the 2nd weekend of March (6th to 8th), at the Marcillac-Vallon village hall.

