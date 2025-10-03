Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy vendredi 3 octobre 2025.
Festival Théâtre « Côté Cour »
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03
Côté Cour
22ème édition du festival de théâtre amateur.
Organisé par AMA Théâtre.
.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Côté Cour
22nd edition of the amateur theater festival.
Organized by AMA Théâtre.
German :
Côté Cour
22. Ausgabe des Amateurtheaterfestivals.
Organisiert von AMA Théâtre.
Italiano :
Côté Cour
22° festival di teatro amatoriale.
Organizzato da AMA Théâtre.
Espanol :
Côté Cour
22º festival de teatro aficionado.
Organizado por AMA Théâtre.
L’événement Festival Théâtre « Côté Cour » Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon