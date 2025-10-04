Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
» Pièces courtes humoristiques » de Jean-Michel Ribes par la troupe Ama-Théâtre.
Et l’amour dans tout ça ? …
Ados-adultes.
Salle Le Calibert Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 nicole.viallard@wanadoo.fr
English :
« Humorous short plays » by Jean-Michel Ribes, by the Ama-Théâtre troupe.
And what about love?
Teens and adults.
German :
« Pièces courtes humoristiques » von Jean-Michel Ribes durch die Ama-Théâtre-Truppe.
Und die Liebe in all dem? …
Teenager-Erwachsene.
Italiano :
« Brevi commedie umoristiche di Jean-Michel Ribes a cura della troupe Ama-Théâtre.
E che dire dell’amore?
Adolescenti e adulti.
Espanol :
« Breves obras humorísticas de Jean-Michel Ribes a cargo de la compañía Ama-Théâtre.
¿Y el amor?
Adolescentes y adultos.
