Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 4 octobre 2025.

Salle Le Calibert Le Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

» Pièces courtes humoristiques » de Jean-Michel Ribes par la troupe Ama-Théâtre.

Et l’amour dans tout ça ? …

Ados-adultes.

Salle Le Calibert Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 nicole.viallard@wanadoo.fr

English :

« Humorous short plays » by Jean-Michel Ribes, by the Ama-Théâtre troupe.

And what about love?

Teens and adults.

German :

« Pièces courtes humoristiques » von Jean-Michel Ribes durch die Ama-Théâtre-Truppe.

Und die Liebe in all dem? …

Teenager-Erwachsene.

Italiano :

« Brevi commedie umoristiche di Jean-Michel Ribes a cura della troupe Ama-Théâtre.

E che dire dell’amore?

Adolescenti e adulti.

Espanol :

« Breves obras humorísticas de Jean-Michel Ribes a cargo de la compañía Ama-Théâtre.

¿Y el amor?

Adolescentes y adultos.

