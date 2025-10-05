Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Festival Théâtre « Côté Cour » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy dimanche 5 octobre 2025.
Festival Théâtre « Côté Cour »
Salle Le Calibert Le Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
» L’enfant sauvage » de Bruno Castan par la troupe Ama-Théâtre.
Salle Le Calibert Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 nicole.viallard@wanadoo.fr
English :
« L’enfant sauvage » by Bruno Castan, by the Ama-Théâtre troupe.
German :
« L’enfant sauvage » von Bruno Castan durch die Ama-Théâtre-Truppe.
Italiano :
« L’enfant sauvage » di Bruno Castan, interpretato dalla troupe Ama-Théâtre.
Espanol :
« L’enfant sauvage » de Bruno Castan, interpretada por la compañía Ama-Théâtre.
