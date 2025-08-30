Festival théâtre Cousu main 2 Pl. de l’Église, 37330 Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne

Festival théâtre Cousu main Samedi 30 août, 17h00 2 Pl. de l’Église, 37330 Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Gratuit, puis entrée à 1 légume pour le spectacle du soir ! (maraîcher sur place !)

Début : 2025-08-30T17:00:00 – 2025-08-30T23:30:00

Fin : 2025-08-30T17:00:00 – 2025-08-30T23:30:00

Festival Cousu main

un festival culturel itinérant, mêlant spectacles et associations locales

3 jours de spectacles gratuits, du jeune public, de la conférence humoristique, et des spectacles pour les plus grands !

Organisé en étroite collaboration avec les associations locales et les différents services de la Communauté de communes Toval.

2 Pl. de l'Église, 37330 Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 63 81 83 31 https://www.sept-epees.net/ parking à proximité

Été culturel

©compagnie Sept-Epées