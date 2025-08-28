Festival théâtre Cousu main port de La Chapelle sur Loire La Chapelle-sur-Loire

Festival théâtre Cousu main Jeudi 28 août, 17h00 port de La Chapelle sur Loire Indre-et-Loire

Gratuit, puis entrée à 1 légume pour le spectacle du soir ! (maraîcher sur place !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-28T17:00:00 – 2025-08-28T23:30:00

Fin : 2025-08-28T17:00:00 – 2025-08-28T23:30:00

Festival Cousu main

un festival culturel itinérant, mêlant spectacles et associations locales

3 jours de spectacles gratuits, du jeune public, de la conférence humoristique, et des spectacles pour les plus grands !

Organisé en étroite collaboration avec les associations locales et les différents services de la Communauté de communes Toval.

port de La Chapelle sur Loire rue de tours 37140 La Chapelle sur Loire La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 63 81 83 31 Le port de la Chapelle sur Loire, fenêtre sur la Loire, avec ses bateaux traditionnels en bois qui proposeront des balades. parking à proximité

Été culturel

©compagnie Sept-Epées