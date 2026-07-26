Informations pratiques

La Force

Festival Théâtre du Roi de Coeur | La Force

Place de la mairie La Force Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le festival du Théâtre du Roi de Coeur se déroulera du 23 juillet au 9 août.

Venez assister à leur représentation à 20h sur l’ œuvre de Moustique !

Un jour j’étais pas là. Mais le jour d’après j’étais là. C’est bizarre. C’est pas de la magie.

Non. C’est la vie. A moins que la vie ne soit magique mais ça moi je sais pas…

Mais est-ce que ça existe pour de vrai la magie ? Et puis, qui peut dire ce qu’on devient après la mort ? Et est-ce que c’est possible d’être amoureux de plusieurs personnes à la fois ? Ah oui, et aussi, c’est quoi la langue paternelle ?

De la présence de Moustique, garçon qui a soif de réponses, jaillit une enfance dont la beauté brute résiste aux certitudes et ébranle le prêt-à-penser. Son étonnement est une arborescence qui trouve mille chemins de douceur pour se communiquer. .

Place de la mairie La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Théâtre du Roi de Coeur | La Force

L’événement Festival Théâtre du Roi de Coeur | La Force La Force a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides