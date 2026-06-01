Festival Théâtre en Campagne, Salle communale de Presinge, Presinge

Festival Théâtre en Campagne 5 – 7 juin Salle communale de Presinge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Salle communale de Presinge Chemin des Cordonnières 7 1243 Presinge Presinge 1243 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreencampagne.ch »}]

Festival de théâtre, à Presinge, organisation Association Théâtre en Campagne, salle communale de Presinge et parc attenant, du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. 3 jours de fête et de découvertes.

Charlotte Annoni