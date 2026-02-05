Festival Théâtre en Cotentin La Sorcière du placard aux balais Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église
Festival Théâtre en Cotentin La Sorcière du placard aux balais Place de l'Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église dimanche 8 mars 2026.
Place de l'Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Vendredi 6 mars 19h30 Victor HuGOAT, N°1 du rap français (familial, dès 8 ans).
Samedi 7 mars 20h Vermeers et son faussaire (dès 10 ans).
Dimanche 8 mars 16h La Sorcière du placard aux balais (dès 4 ans).
Place de l'Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie theatreencotentin@gmail.com
