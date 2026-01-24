Festival THÉÂTRE EN VIGNE au Terrasses d ‘ Adrien à Sannes Domaine Les Terrasses d’Adrien Sannes

Festival THÉÂTRE EN VIGNE au Terrasses d ‘ Adrien à Sannes

Domaine Les Terrasses d’Adrien 721 lieu dit Bonvin Sannes Vaucluse

Tarif : – – EUR

25€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-18 2026-06-25 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

15 dates programmées du 10 juin au 27 aout 2027, en plein air au centre des Vignes et Oliviers de Sannes proposant One Man Show et Comédies Café-Théâtre en passant par les Marseillaides.

Domaine Les Terrasses d’Adrien 721 lieu dit Bonvin Sannes 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 02 17 90 1619prod@gmail.com

English :

15 dates scheduled from June 10 to August 27, 2027, in the open-air center of Les Vignes et Oliviers de Sannes featuring One Man Shows and Café-Théâtre comedies as well as Les Marseillaides.

