Festival théâtre & histoire Les Ritals Salle Robert de Lacaze Billère jeudi 13 novembre 2025.

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

LES RITALS d’après François CAVANNA

Avec Bruno PUTZULU

Mise en scène Mario PUTZULU

Fils d’un maçon italien et d’une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l’amour des livres. Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments. De sa petite main d’enfant dans celle de son papa. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

