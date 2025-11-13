Festival théâtre & histoire Les Ritals Salle Robert de Lacaze Billère
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
LES RITALS d’après François CAVANNA
Avec Bruno PUTZULU
Mise en scène Mario PUTZULU
Fils d’un maçon italien et d’une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l’amour des livres. Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments. De sa petite main d’enfant dans celle de son papa. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
