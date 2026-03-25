Festival Théâtres de Bourbon Bel Ami (Maupassant) Cour des Charitains, Ébreuil
Festival Théâtres de Bourbon Bel Ami (Maupassant) Cour des Charitains, Ébreuil dimanche 2 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon Bel Ami (Maupassant)
Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Bel Ami Durée 1h40 À partir de 10 ans
Bel-Ami le jeune et séduisant Georges Duroy, fils de paysans, gravit les échelons de la société parisienne des années 1880 en manipulant quatre femmes influentes, dans une conquête sans limite du pouvoir.
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Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
Bel Ami Running time 1h40 ? Ages 10 and up
Bel-Ami: the young, seductive Georges Duroy, the son of peasants, climbs the ladder of Parisian society in the 1880s, manipulating four influential women in a boundless quest for power.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon Bel Ami (Maupassant) Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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