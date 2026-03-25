Festival Théâtres de Bourbon Cyrano de bergerac (Rostand) Cour des Charitains, Ébreuil

Festival Théâtres de Bourbon Cyrano de bergerac (Rostand)

Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cyrano de Bergerac Durée 2h À partir de 7 ans

En 1640, Cyrano, poète génial mais au grand nez, aime secrètement Roxane, qui aime le beau Christian. Entre duels, quiproquos et lettres enflammées, une histoire d’amour impossible et touchante se noue.

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Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

Cyrano de Bergerac Duration 2h ? From age 7

In 1640, Cyrano, a brilliant poet with a big nose, secretly loves Roxane, who loves the handsome Christian. Between duels, misunderstandings and fiery letters, an impossible but touching love story unfolds.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon Cyrano de bergerac (Rostand) Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule