Festival Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Château de Lachaise Monétay-sur-Allier
Festival Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Château de Lachaise Monétay-sur-Allier dimanche 9 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad)
Château de Lachaise 3 Rte de Contigny Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Incendies Durée 1h30 À partir de 15 ans
À la mort de leur mère, Jeanne et Simon partent chercher un père cru mort et un frère inconnu. Un voyage au cœur d’un pays en guerre, vers des révélations bouleversantes.
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Château de Lachaise 3 Rte de Contigny Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
Incendies Duration 1h30 ? Ages 15 and up
After the death of their mother, Jeanne and Simon set off to find a father they believe to be dead and an unknown brother. A journey to the heart of a country at war, leading to shocking revelations.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule