Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand)

Manoir des Noix Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Fille d’Ipanema Durée 1h10 À partir de 13 ans

À 19 ans, Suzanne part au Brésil rencontrer son père inconnu. Un voyage initiatique en musique pour recoller les pièces d’un puzzle familial franco-brésilien, entre rires, larmes et saudade.

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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

La Fille d’Ipanema Running time 1h10 ? From age 13

At 19, Suzanne travels to Brazil to meet her unknown father. A musical journey of initiation to put the pieces of a Franco-Brazilian family puzzle back together, with laughter, tears and saudade.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule