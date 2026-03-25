Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand) Veauce
Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand) Veauce vendredi 7 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand)
Manoir des Noix Veauce Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La Fille d’Ipanema Durée 1h10 À partir de 13 ans
À 19 ans, Suzanne part au Brésil rencontrer son père inconnu. Un voyage initiatique en musique pour recoller les pièces d’un puzzle familial franco-brésilien, entre rires, larmes et saudade.
.
Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Fille d’Ipanema Running time 1h10 ? From age 13
At 19, Suzanne travels to Brazil to meet her unknown father. A musical journey of initiation to put the pieces of a Franco-Brazilian family puzzle back together, with laughter, tears and saudade.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon La Fille d’Ipanema ( Legrand) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Veauce (Allier)
- Circuit VTT 10 km Le château de Veauce Veauce Allier 1 mai 2026
- Le château de Veauce 10 km Veauce Allier 1 mai 2026
- 8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce 31 juillet 2026
- Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce 4 août 2026
- Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière) Veauce 5 août 2026