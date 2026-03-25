Festival Théâtres de Bourbon La Guerre de Troie ( Giraudoux) Cour des Charitains, Ébreuil
Festival Théâtres de Bourbon La Guerre de Troie ( Giraudoux) Cour des Charitains, Ébreuil samedi 1 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon La Guerre de Troie ( Giraudoux)
Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La Guerre de Troie n’aura pas lieu Durée 1h20 À partir de 12 ans
Troie, cellule de crise. Quelques heures avant l’arrivée d’Ulysse, le débat fait rage faut-il déclarer la guerre aux Grecs ou l’éviter à tout prix ?
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Cour des Charitains, 1 Pl. de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
La Guerre de Troie n’aura pas lieu Running time 1h20 ? Ages 12 and up
Troy, crisis room. A few hours before Ulysses’ arrival, the debate rages: should we declare war on the Greeks or avoid it at all costs?
L’événement Festival Théâtres de Bourbon La Guerre de Troie ( Giraudoux) Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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