Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach)

Manoir des Noix Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

La Périchole Durée 1h30 À partir de 12 ans

À Lima au XVIIIe siècle, deux chanteurs miséreux se moquent du vice-roi phallocrate. Sous la légèreté d’Offenbach, une satire féministe et politique toujours d’actualité.

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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

La Périchole Duration 1h30 ? From age 12

In 18th-century Lima, two impoverished singers mock the phallocratic viceroy. Offenbach’s light-hearted feminist and political satire is still relevant today.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule