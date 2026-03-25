Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce
Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce mardi 4 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach)
Manoir des Noix Veauce Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
La Périchole Durée 1h30 À partir de 12 ans
À Lima au XVIIIe siècle, deux chanteurs miséreux se moquent du vice-roi phallocrate. Sous la légèreté d’Offenbach, une satire féministe et politique toujours d’actualité.
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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
La Périchole Duration 1h30 ? From age 12
In 18th-century Lima, two impoverished singers mock the phallocratic viceroy. Offenbach’s light-hearted feminist and political satire is still relevant today.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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