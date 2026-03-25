Festival Théâtres de Bourbon L’Education de Rita ( Russel)

Manoir des Noix Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’Education de Rita Durée 1h30 À partir de 13 ans

Rita, coiffeuse curieuse, débarque comme une tornade chez Frank, prof désabusé. Entre deux mondes, une collision drôle et humaine sur le pouvoir — et les pièges — de la culture.

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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

L’Education de Rita Duration 1h30 ? From age 13

Rita, a curious hairdresser, arrives like a tornado at the home of Frank, a disillusioned teacher. Between two worlds, a funny and human collision about the power and pitfalls of culture.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon L’Education de Rita ( Russel) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule