Festival Théâtres de Bourbon Les Caprices de Marianne (Musset) Château de Lachaise Monétay-sur-Allier
Festival Théâtres de Bourbon Les Caprices de Marianne (Musset) Château de Lachaise Monétay-sur-Allier samedi 8 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon Les Caprices de Marianne (Musset)
Château de Lachaise 3 Rte de Contigny Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les Caprices de Marianne Durée 2h À partir de 13 ans
Coelio aime éperdument Marianne, femme d’un vieux juge. Il charge son ami Octave, séducteur libertin, de la conquérir pour lui. Mais chez Musset, rien ne se passe jamais comme prévu.
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Château de Lachaise 3 Rte de Contigny Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
Les Caprices de Marianne Duration 2 hours ? From age 13
Coelio is madly in love with Marianne, the wife of an old judge. He instructs his friend Octave, a libertine seducer, to conquer her for him. But with Musset, nothing ever goes according to plan.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon Les Caprices de Marianne (Musset) Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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