Festival Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset)

Manoir des Noix Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

On ne badine pas avec l’amour Durée 2h À partir de 13 ans

Camille et Perdican, cousins élevés ensemble, devaient se marier. Mais Camille, marquée par le couvent, refuse l’amour — jusqu’à ce qu’une lettre interceptée relance tout.

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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

On ne badine pas avec l’amour Running time 2 hours ? For ages 13 and up

Camille and Perdican, cousins raised together, were to marry. But Camille, scarred by the convent, refuses love? until an intercepted letter rekindles the romance.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule