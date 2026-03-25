Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière)

Manoir des Noix Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tartuffe Durée 1h30 À partir de 12 ans

Orgon, subjugué par le faux dévot Tartuffe, lui ouvre sa maison et veut même lui marier sa fille — jusqu’à ce que le séducteur hypocrite révèle sa vraie nature en tentant de séduire sa jeune épouse Elmire.

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Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

Tartuffe Duration 1h30 ? For ages 12 and up

Orgon, captivated by the false devotee Tartuffe, opens his home to him and even wants to marry off his daughter? until the hypocritical seducer reveals his true nature by trying to seduce his young wife Elmire.

L’événement Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule