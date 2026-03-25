Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière) Veauce
Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière) Veauce mercredi 5 août 2026.
Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière)
Manoir des Noix Veauce Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Tartuffe Durée 1h30 À partir de 12 ans
Orgon, subjugué par le faux dévot Tartuffe, lui ouvre sa maison et veut même lui marier sa fille — jusqu’à ce que le séducteur hypocrite révèle sa vraie nature en tentant de séduire sa jeune épouse Elmire.
.
Manoir des Noix Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tartuffe Duration 1h30 ? For ages 12 and up
Orgon, captivated by the false devotee Tartuffe, opens his home to him and even wants to marry off his daughter? until the hypocritical seducer reveals his true nature by trying to seduce his young wife Elmire.
L’événement Festival Théâtres de Bourbon Tartuffe (Molière) Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Veauce (Allier)
- Circuit VTT 10 km Le château de Veauce Veauce Allier 1 mai 2026
- Le château de Veauce 10 km Veauce Allier 1 mai 2026
- 8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce 31 juillet 2026
- Festival Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Veauce 4 août 2026
- Festival Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset) Veauce 6 août 2026