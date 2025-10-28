Festival « They’re Gonna Be Big » 2025 : Labyrinthine Oceans + Native Sun + Crimewave + Fuzz Lightyear + Pebbledash + Slag + Croithe SUPERSONIC Paris

L’équipe du Supersonic vous invite à plonger dans la scène DIY internationale pour découvrir 21 nouveaux groupes coups de coeur qui ont la particularité de n’avoir encore jamais joué à Paris ! Ces groupes venus du Texas, de New York, de Suisse ou des quatre coins d’Angleterre présenteront donc pour la première fois leur musique au public parisien. Une rencontre intimiste qui aura lieu dans le quartier du Supersonic entre ses deux salles de concert (Supersonic Club et Supersonic Records) et la cave voisine de La Seine Café.

Trois jours de découverte, de rencontres, et l’assurance d’avoir vu avant tout le monde son nouveau groupe préféré, c’est ce que vous réserve le festival « They’re Gonna Be Big » les 28, 29, 30 octobre 2025 !

Mardi 28 Octobre (19h/00h)

Croithe (Shoegaze Indie – Dublin, IRE) – Supersonic Club ( 20h00-20h35)

Croíthe insuffle une noirceur post-punk, mêlant shoegaze et tension électrique, entre mélancolie cinématographique et urgence scénique. Porté par la voix magnétique de Caodán Connolly, le quatuor dublinois trace sa route entre héritages cold et éclats modernes.

FFO : My Bloody Valentine, The Murder Capital & Just Mustard

Slag (Glitzy Rock – Brighton/Hove, UK) – Supersonic Records ( 20h35-21h10)

Entre post-punk insolent, performances imprévisibles et humour ravageur, le groupe s’impose comme un ovni flamboyant à surveiller de très près.

FFO: Wet Leg, Wolf Alice & The Last Dinner Party

Pebbledash (Indie Shoegaze – Cork, IRE) – La Seine Café (20h45-21h20)

Pebbledash chevauche le shoegaze avec une intensité noise et une touche de western spectral. Entre grondements de basse, guitares hurlantes et nappes synthétiques, le quintet de Cork tisse des torrents sonores à la fois mélodiques et abrasifs.

FFO : Cocteau Twins, Pale Saints, Slowdive

Fuzz Lightyear (Fast Rock – Leeds, UK) – Supersonic Club (21h20-22h00)

Le quatuor déchaîné de Leeds façonne un rock abrasif et viscéral mêlant noise industriel, shoegaze et punk.

FFO: IDLES, Shame, Soft Play

Native Sun (Punk/Garage rock – New York, USA) – Supersonic Records (22h00-22h35)

Native Sun distille un rock mêlant rage punk, énergie garage et éclats d’art rock. Porté par des textes engagés et des concerts explosifs, le groupe transforme la désillusion sociale en feu collectif, célébrant avec fureur les oubliés et les marginaux.

FFO: Buzzcocks, Parquet Courts, Sprints

Crimewave (Electro/Shoegaze – London, UK) – La Seine Café (22h15-22h50)

Crimewave propulse le shoegaze dans une dimension parallèle, où textures glitchées et nappes saturées s’entrechoquent. Le groupe déconstruit le mur du son à coups d’algorithmes et de dissonances futuristes.

FFO : Aphex Twin, Slint & Drop Nineteens

Labyrinthine Oceans (Grungegaze – London, UK) – Supersonic Club (22h50-23h30)

Labyrinthine Oceans creuse un sillon entre grunge et shoegaze, tissant des paysages sonores saturés de tensions feutrées et de dissonances rêveuses.

FFO : Radiohead, The Smashing Pumpkins & Newdad

« They’re Gonna Be Big » mettra à l’honneur la scène rock underground les 28, 29, 30 octobre 2025 lors de la seconde édition du festival !

de 19h00 à 23h45

payant Prévente jour 1 : 18 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

