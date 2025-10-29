Festival « They’re Gonna Be Big » 2025 : The Sick Man Of Europe + Glasshouse Red Spider Mite + Hank + Noise Factory United + Blood Club + Haal + Lipworms SUPERSONIC Paris

Festival « They’re Gonna Be Big » 2025 : The Sick Man Of Europe + Glasshouse Red Spider Mite + Hank + Noise Factory United + Blood Club + Haal + Lipworms SUPERSONIC Paris mercredi 29 octobre 2025.

L’équipe du Supersonic vous invite à plonger dans la scène DIY internationale pour découvrir 21 nouveaux groupes coups de coeur qui ont la particularité de n’avoir encore jamais joué à Paris ! Ces groupes venus du Texas, de New York, de Suisse ou des quatre coins d’Angleterre présenteront donc pour la première fois leur musique au public parisien. Une rencontre intimiste qui aura lieu dans le quartier du Supersonic entre ses deux salles de concert (Supersonic Club et Supersonic Records) et la cave voisine de La Seine Café.

Trois jours de découverte, de rencontres, et l’assurance d’avoir vu avant tout le monde son nouveau groupe préféré, c’est ce que vous réserve le festival « They’re Gonna Be Big » les 28, 29, 30 octobre 2025 !

Mercredi 29 Octobre (19h/00h)

Lipworms (Electro Psyché – Porthsmouth, UK) – Supersonic Club (20h00-20h35)

Fusion de techno-psych et d’acide, Lipworms crache un chaos hypnotique.

FFO : Jagwar Ma, Fat Dog & Fat White Family

Haal (Electro Post Rock – Bristol, UK) – Supersonic Records (20h35-21h10)

Porté par des guitares math-rock, des textures électroniques bricolées et des visuels immersifs, Haal impose sur scène une vision cosmique et viscérale du rock expérimental entre révélation mystique et chaos maîtrisé.

FFO: Gilla Band, Sonic Youth & Black Midi

Noise Factory United (Post-Punk/Synth – Portsmouth, UK) – La Seine Café (20h45-21h20)

Noise Factory United dessine un post-punk incisif, ironique et sans fard.

FFO : The Jesus And Mary Chain, The Wake & The Chameleons

Blood Club (Goth Post Punk – Chicago, USA) – Supersonic Club (21h20-22h00)

Entre romantisme latino, darkwave entêtant et post-punk spectral, Blood Club s’impose comme une énigme captivante.

FFO : Motorama, Rendez Vous & Black Marble

Glasshouse Red Spider Mite (Indie Folk – Brighton, UK) – Supersonic Records (22h00-22h35)

Glasshouse Red Spider Mite distille un post-rock hanté, fragile et incandescent.

FFO : Sufjan Stevens, Mitski & Bon Iver

The Sick Man Of Europe (Electro Psyché – London, UK) – La Seine Café (22h15-22h50)

The Sick Man Of Europe revisite le post-punk européen des années 80, incarnant l’angoisse d’une époque en quête de sens.

FFO : Beak>, Working Men’s Club & Exploded View

Hank (Indie/Shoegaze – London, UK) – Supersonic Club (22h50-23h30)

Hank distille le chaos londonien en un concentré de noise viscéral et de mélodies vrillées, entre confession intime et déflagration collective.

FFO : Slowdive, Pavement & DIIV

« They’re Gonna Be Big »mettra à l’honneur la scène rock underground les 28, 29, 30 octobre 2025 lors de la seconde édition du festival !

Le mercredi 29 octobre 2025

de 19h00 à 23h45

payant Prévente jour 2 : 18 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

