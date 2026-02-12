Festival Tignes Unlimited

Tignes Savoie

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-03

2026-04-25

La saison d’hiver 2025-2026 s’achèvera le 3 mai avec une folle semaine de festival. Au programme, des concerts outdoor et indoor en journée et en soirée avec des artistes de renommée mondiale.

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40

The 2025-2026 winter season comes to a close on May 3 with a wild festival week. The program includes outdoor and indoor concerts during the day and evening, featuring world-renowned artists.

