Festival Tignes Unlimited
Tignes Savoie
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-03
2026-04-25
La saison d’hiver 2025-2026 s’achèvera le 3 mai avec une folle semaine de festival. Au programme, des concerts outdoor et indoor en journée et en soirée avec des artistes de renommée mondiale.
Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40
The 2025-2026 winter season comes to a close on May 3 with a wild festival week. The program includes outdoor and indoor concerts during the day and evening, featuring world-renowned artists.
L’événement Festival Tignes Unlimited Tignes a été mis à jour le 2026-02-08 par Tignes Information