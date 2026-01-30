Festival Tinta’Mars Langres
Festival Tinta’Mars Langres mardi 10 mars 2026.
Festival Tinta’Mars
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-28
Tout public
Tinta’Mars vous invite à la 38e édition de son festival de spectacles vivants à destination du jeune public et du tout public sur le territoire du Pays de Langres. Cette année encore de nombreux spectacles viendront ponctuer le mois de mars des petits comme des grands. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 association.tintamars@gmail.com
