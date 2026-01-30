Festival Tinta’Mars Langres

Festival Tinta’Mars

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-10

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-28

Tout public

Tinta’Mars vous invite à la 38e édition de son festival de spectacles vivants à destination du jeune public et du tout public sur le territoire du Pays de Langres. Cette année encore de nombreux spectacles viendront ponctuer le mois de mars des petits comme des grands. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 association.tintamars@gmail.com

