Festival Toiles de Rainettes Salle des fêtes Cérilly

Festival Toiles de Rainettes

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Le tiers-lieu Le Rouetton propose une journée tout public dans le cadre de son festival Toiles de Rainettes, dimanche 21 décembre de 14h à 20h, à la salle des fêtes de Cérilly. Films internationaux du Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand.

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38 lerouetton@lerouetton.com

English :

The Le Rouetton third-place offers an all-day event for the general public as part of its Toiles de Rainettes festival, on Sunday December 21, from 2pm to 8pm, at the Cérilly village hall. International films from the Clermont-Ferrand Short Film Festival.

