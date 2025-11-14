Festival Top In Humour Bagage Cabine Magali Gio

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Dans ce spectacle inclassable, Magali Gio porte un regard lucide et moqueur sur notre société fatiguée. Son objectif, vous décharger de vos bagages.

Un voyage introspectif et universel dans lequel vous vous reconnaîtrez. Magali nous touche, nous fait rire, nous attendrit…. bref, elle nous fait du bien. Magali a gagné le prix du jury professionnel lors de la soirée des tremplins 2024 et revient avec son spectacle intégral. 18 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In this unclassifiable show, Magali Gio takes a lucid, mocking look at our tired society. Her aim is to relieve you of your baggage.

German :

In diesem unklassifizierbaren Stück wirft Magali Gio einen klaren und spöttischen Blick auf unsere müde Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, Sie von Ihrem Gepäck zu entlasten.

Italiano :

In questo spettacolo inclassificabile, Magali Gio getta uno sguardo lucido e beffardo sulla nostra società stanca. Il suo obiettivo è quello di liberarvi dal vostro bagaglio.

Espanol :

En este espectáculo inclasificable, Magali Gio lanza una mirada lúcida y burlona sobre nuestra sociedad cansada. Su objetivo es liberarte de tu equipaje.

L’événement Festival Top In Humour Bagage Cabine Magali Gio Chartres a été mis à jour le 2025-10-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES