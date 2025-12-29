Festival Top In Humour David Sun

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 21:45:00

Date(s) :

2026-03-24

A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle. Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.

Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ? 21 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the age of 30, David holds 3 medical degrees and has everything it takes to fill a CV rather than a showroom. But following a break-up, he finds a new direction in his life through CrossFit, personal development and, above all, humor.

L’événement Festival Top In Humour David Sun Chartres a été mis à jour le 2025-12-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES