Festival Top In Humour Le Mec en Rose

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:45:00

Date(s) :

2026-01-31

“Arrêtez de broyer du NOIR… Voyez La vie en ROSE ! Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !…

Alors, venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L et soyez fier d’être cabossé, malchanceux ou profondément médiocre dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !” Un premier spectacle Le Monde des grands salué par la critique, un talent d’auteur indéniable après des années passées sur Europe 1 aux côtés d’Anne Roumanoff, en co-écriture avec Jarry des spectacle Titre et Bonhomme ou encore de Marianne James sur son spectacle Tout est dans la voix , BenH est de retour sur scène au travers de son alter-égo haut en couleurs Le Mec en Rose. 21 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

stop brooding? See life in PINK! No more personal development and social network comparisons? The best version of yourself is probably in the loser that you are!…

L’événement Festival Top In Humour Le Mec en Rose Chartres a été mis à jour le 2025-12-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES