Festival Top In Humour Ta gueule Esteban Daniel Morin Chartres

Festival Top In Humour Ta gueule Esteban Daniel Morin

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Que ce soit dans le 5/7 ou de 11 h/12 h 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis 20 ans mais pas de spectacle, pas de scène ! En 2021, il devient maître de cérémonie de la tournée des humoristes de France Inter et là, tout bascule !

Ta gueule Esteban, un spectacle où il nous présente un homme de son âge, la cinquantaine, qui tente de se déconstruire et qui réagit à tous les sujets à l’ordre du jour le genre, l’écologie, le climat, les injonctions du monde… que des questions intéressantes. Daniel Morin, une capacité rare à mêler la moquerie à une forme de tendresse désabusée. Humour de résistance, humour d’auteur ! 20 .

English :

Whether on 5/7 or 11 a.m./12:30 p.m., Daniel Morin has been sparing nothing and no one on France Inter for 20 years, but no show, no stage! In 2021, he becomes master of ceremonies for France Inter’s comedy tour, and then everything changes!

German :

Ob im 5/7 oder von 11/12.30 Uhr, Daniel Morin verschont seit 20 Jahren nichts und niemanden auf France Inter, aber keine Show, keine Bühne! Im Jahr 2021 wird er Zeremonienmeister der Tournee der Humoristen von France Inter, und da ändert sich alles!

Italiano :

Che si tratti del 5/7 o delle 11/12.30, Daniel Morin non risparmia niente e nessuno su France Inter da 20 anni, ma niente spettacolo, niente palcoscenico! Nel 2021, diventa cerimoniere della tournée comica di France Inter, e allora tutto cambia!

Espanol :

Ya sea en el 5/7 o en el 11/12.30, Daniel Morin lleva 20 años sin escatimar nada ni nadie en France Inter, ¡pero sin espectáculo no hay escenario! En 2021, se convirtió en maestro de ceremonias de la gira humorística de France Inter, ¡y entonces todo cambió!

